Milano
17:03
50.732
+1,04%
Nasdaq
17:03
29.161
-0,86%
Dow Jones
17:03
50.901
+0,23%
Londra
17:03
10.285
-0,85%
Francoforte
17:03
24.605
-0,05%
Martedì 9 Giugno 2026, ore 17.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,1%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,1%)
Ibex 35 prende il via a 18.241,3 Euro
In breve
,
Finanza
09 giugno 2026 - 09.18
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,1%, a quota 18.241,3 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,04%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,11%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,09%)
Borsa: Andamento laterale per Madrid (0%)
Argomenti trattati
Borsa
(1204)
·
Madrid
(48)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,47%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,09%)
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,81%)
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-1,02%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,37%)
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-1,14%)
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,74%)
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto