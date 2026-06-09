Milano 17:03
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Dow Jones 17:03
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Londra 17:03
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Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,1%)

Ibex 35 prende il via a 18.241,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,1%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,1%, a quota 18.241,3 in apertura.
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