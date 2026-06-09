Milano 17:03
50.732 +1,04%
Nasdaq 17:03
29.161 -0,86%
Dow Jones 17:03
50.901 +0,23%
Londra 17:03
10.285 -0,85%
Francoforte 17:03
24.605 -0,05%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,79%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 29.647,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,79%
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,79%, dopo aver esordito a quota 29.647,35.
Condividi
```