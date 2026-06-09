Milano 17:03
50.732 +1,04%
Nasdaq 17:03
29.161 -0,86%
Dow Jones 17:03
50.901 +0,23%
Londra 17:03
10.285 -0,85%
Francoforte 17:03
24.605 -0,05%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,11%)

Il DAX inizia gli scambi a 24.589,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,11%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato -0,11%, a quota 24.589,29 in apertura.
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