Milano 17:03
50.732 +1,04%
Nasdaq 17:03
29.161 -0,86%
Dow Jones 17:03
50.901 +0,23%
Londra 17:04
10.283 -0,87%
Francoforte 17:03
24.605 -0,05%

Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,24%)

Il CAC40 scambia in avvio a 8.179,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,24%)
Discesa moderata per l'indice di Parigi, in calo dello 0,24%, dopo aver aperto a 8.179,22 punti.
Condividi
```