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Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,05%)
Il CAC40 termina gli scambi a 8.203,43 punti
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09 giugno 2026 - 17.43
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Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente +0,05%, archiviando la seduta a 8.203,43 punti.
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