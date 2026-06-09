Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 6,34 miliardi di euro, con un incremento di ben 3.153,4 milioni, pari al 98,72%, rispetto ai precedenti 3,19 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,72 miliardi.Su 769 titoli trattati in Borsa di Milano, 415 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 313. Invariate le rimanenti 41 azioni.