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/ Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,06%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,06%
Il Dow Jones inizia a scambiare a 50.814,42 punti
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Finanza
09 giugno 2026 - 15.33
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L'indice del principale listino statunitense allunga timidamente il passo dello 0,06%, dopo aver aperto a quota 50.814,42.
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