Milano 8-giu
50.208 0,00%
Nasdaq 8-giu
29.414 +1,58%
Dow Jones 8-giu
50.786 -0,16%
Londra 8-giu
10.373 0,00%
Francoforte 8-giu
24.616 0,00%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,98% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta in utile a 64.654,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,98% alle 04:50
Spunto rialzista dello 0,98% per Tokyo, alle 04:50, che continua le contrattazioni a 64.654,22 punti.
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