Milano 9-giu
50.263 +0,11%
Nasdaq 9-giu
29.085 -1,12%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 9-giu
10.227 -1,41%
Francoforte 9-giu
24.433 -0,74%

Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,11%

Il FTSE MIB chiude a 50.262,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,11%
Giornata fiacca per Milano, che porta a casa un modesto +0,11%, terminando le negoziazioni a 50.262,76 punti.
Condividi
```