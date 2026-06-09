Cementir Holding: Aalborg Portland, accordo con la Danish Energy Agency per sussidio cattura CO2

Contributo massimo cumulato di circa 2,2 miliardi di euro, da indicizzare all’inflazione

(Teleborsa) - Cementir Holding ha fatto sapere che l'affiliata Aalborg Portland ha firmato un accordo con Danish Energy Agency per ricevere un sussidio per la cattura della CO2 pari a circa 117 Euro a tonnellata di CO2 catturata, fino a 1,25 milioni di tonnellate annue di CO2 a partire dal 2030, quando si prevede che l’impianto di cattura della CO2 sarà operativo.



Il sussidio ha un importo fino a circa 146 milioni di Euro all’anno per 15 anni, per un totale massimo cumulato di circa 2,2 miliardi di Euro, da indicizzare all’inflazione. Quale progetto di cattura e stoccaggio lungo l’intera catena del valore, il completamento di ACCSION dipenderà dalla tempestiva e coordinata attivazione delle infrastrutture di cattura, trasporto e stoccaggio.



L'accordo, spiega la società, rappresenta una tappa fondamentale per uno dei più rilevanti progetti europei di decarbonizzazione industriale in un settore “hard-to-abate”, che consente inoltre lo sviluppo di una nuova catena del valore danese per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio onshore della CO2.



Con il progetto ACCSION, il Gruppo Cementir persegue la propria strategia climatica, contribuendo al raggiungimento della neutralità carbonica per le emissioni dirette Scope 1 negli impianti di cemento europei.



“Con questo accordo possiamo compiere un passo decisivo verso il completamento di uno dei più grandi progetti industriali di cattura della CO2 in Europa, che consentirà a Cementir di porsi all’avanguardia nella decarbonizzazione e di dimostrare come i settori “hard-to-abate” possano essere trasformati su larga scala” ha commentato Francesco Caltagirone Jr., Presidente e Amministratore Delegato di Cementir Holding.



Una volta operativo, il progetto dovrebbe contribuire per quasi la metà all’obiettivo complessivo del Fondo danese di catturare 2,3 milioni di tonnellate di CO2 all’anno, apportando un contributo significativo agli obiettivi climatici della Danimarca e rafforzando allo stesso tempo la competitività industriale di lungo periodo del Paese nella transizione green.

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