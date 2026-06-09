Milano 17:06
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Eurozona: EURO STOXX Retail, quotazioni alle stelle

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: EURO STOXX Retail, quotazioni alle stelle
Balzo del comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la giornata a 974,01 punti.
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