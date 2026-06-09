Francoforte: andamento rialzista per Adidas
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di calzature sportive, con una variazione percentuale dell'1,82%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Adidas più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del leader europeo dell'abbigliamento sportivo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 168,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 165,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 172,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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