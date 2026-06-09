Francoforte: andamento rialzista per Adidas

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di calzature sportive , con una variazione percentuale dell'1,82%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Adidas più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve del leader europeo dell'abbigliamento sportivo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 168,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 165,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 172,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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