Francoforte: balza in avanti Allianz
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia assicurativa, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Allianz evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'assicuratore tedesco rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Allianz si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 383,9 Euro. Supporto stimato a 375,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 392,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```