Francoforte: movimento negativo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di acciaio , che presenta una flessione dell'1,85% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di ThyssenKrupp . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,34 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 10,98. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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