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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Bank

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la prima banca tedesca come assets, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Bank rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo della banca d'affari tedesca evidenzia un declino dei corsi verso area 27,41 Euro con prima area di resistenza vista a 28,22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 26,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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