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Francoforte: rosso per SAP

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per SAP
Rosso per la compagnia software tedesca, che sta segnando un calo dell'1,86%.
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