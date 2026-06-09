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Germania, Produzione industriale (MoM) in aprile

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Germania, Produzione industriale (MoM) in aprile
Germania, Produzione industriale in aprile su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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