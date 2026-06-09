Londra: balza in avanti easyJet

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia aerea low cost inglese , che avanza bene dell'1,89%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di easyJet evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso easyJet rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di easyJet confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,806 sterline con primo supporto visto a 4,651. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,551.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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