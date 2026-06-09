Madrid: andamento rialzista per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , con una variazione percentuale dell'1,90%.



L'andamento di Meliá Hotels International nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo di Meliá Hotels International rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 11,38 Euro, mentre i supporti sono stimati a 11,09. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 11,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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