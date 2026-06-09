Milano 17:13
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Madrid: brillante l'andamento di MAPFRE

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di MAPFRE
Bene la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, con un rialzo del 2,25%.
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