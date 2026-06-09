Madrid: brillante l'andamento di MAPFRE

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo , in guadagno del 2,25% sui valori precedenti.



Il trend della società che opera nel settore delle assicurazioni mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di MAPFRE ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4,024 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4,102, mentre il primo supporto è stimato a 3,946.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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