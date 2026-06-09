Milano 9-giu
50.263 +0,11%
Nasdaq 9-giu
29.085 -1,12%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 9-giu
10.227 -1,41%
Francoforte 9-giu
24.433 -0,74%

New York: andamento negativo per Cisco Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Cisco Systems
Sottotono Cisco, che passa di mano con un calo del 3,57%.
Condividi
```