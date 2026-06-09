New York: brillante l'andamento di Starbucks

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo , che lievita del 2,65%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Starbucks più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Starbucks suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 95,39 USD con tetto rappresentato dall'area 98,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 93,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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