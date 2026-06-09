New York: brillante l'andamento di Starbucks
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, che lievita del 2,65%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Starbucks più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Starbucks suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 95,39 USD con tetto rappresentato dall'area 98,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 93,44.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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