New York: giornata depressa per Gilead Sciences

(Teleborsa) - Retrocede la società biofarmaceutica americana , con un ribasso del 2,77%.



L'andamento di Gilead Sciences nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Gilead Sciences suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 123,1 USD con tetto rappresentato dall'area 127,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 121,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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