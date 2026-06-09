New York: mette il turbo Amphenol
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che scambia in rialzo del 6,32%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Amphenol mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,33%, rispetto a -1,88% dell'indice del basket statunitense).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Amphenol. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 157,8 USD. Primo supporto visto a 144,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 136,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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