Milano 9-giu
0 0,00%
Nasdaq 9-giu
29.085 -1,12%
Dow Jones 9-giu
50.872 +0,17%
Londra 9-giu
10.227 -1,41%
Francoforte 9-giu
24.433 -0,74%

New York: risultato positivo per Starbucks

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Starbucks
Seduta vivace oggi per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,65%.
Condividi
```