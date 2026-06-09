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New York: scambi negativi per Apple

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Apple
Seduta in ribasso per la casa di Cupertino, che mostra un decremento del 3,77%.
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