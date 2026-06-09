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Francoforte 17:16
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New York: scambi negativi per Workday

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Workday
Sottotono il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che passa di mano con un calo del 2,74%.
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