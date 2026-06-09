Parigi: risultato positivo per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo di occhialeria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che EssilorLuxottica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,2%, rispetto a +1,16% dell'indice di Parigi).
Lo status tecnico di medio periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 178,5 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 183,8, mentre il primo supporto è stimato a 173,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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