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Parigi: scambi al rialzo per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per EssilorLuxottica
Avanza il gruppo di occhialeria, che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.
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