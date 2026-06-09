Piazza Affari: andamento rialzista per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso creditizio, che tratta in utile del 2,75% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Intesa Sanpaolo rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,654 Euro con tetto rappresentato dall'area 5,807. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,558.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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