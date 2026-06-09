Piazza Affari: balza in avanti Sesa

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,04%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sesa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sesa rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Sesa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 107,5 Euro e primo supporto individuato a 101,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 113,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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