Piazza Affari: brillante l'andamento di Azimut
(Teleborsa) - Scambia in profit la società di servizi finanziari, che lievita del 2,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Azimut evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Azimut si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 36,38 Euro. Supporto stimato a 35,34. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 37,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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