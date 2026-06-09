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Piazza Affari: ingrana la marcia BPER Banca

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: ingrana la marcia BPER Banca
Effervescente l'istituto di credito emiliano, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,24%.
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