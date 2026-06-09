Piazza Affari: mette il turbo Unipol

(Teleborsa) - Brilla il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , che passa di mano con un aumento del 4,72%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Unipol mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,14%, rispetto a +1,91% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico di breve periodo della società finanziaria e assicurativa mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23,16 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 22,26. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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