Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ascopiave

(Teleborsa) - Avanza il distributore di gas , che guadagna bene, con una variazione del 3,08%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ascopiave , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario della società energetica si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,95 Euro. Prima resistenza a 3,04. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```