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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Poste Italiane

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Poste Italiane
Seduta positiva per la più grande infrastruttura di servizi in Italia, che avanza bene del 3,56%.
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