Piazza Affari: risultato positivo per Banco Desio

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca con sede a Desio , che avanza bene del 3,63%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banco Desio rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo dell' istituto di credito tricolore sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,23 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 9,69. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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