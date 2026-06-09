Piazza Affari: scambi al rialzo per Banco BPM

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Banco BPM rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di Banco BPM moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 13,68 Euro e supporto a 13,41. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 13,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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