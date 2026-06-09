Piazza Affari: scambi al rialzo per Banco BPM
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Banco BPM rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Banco BPM moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 13,68 Euro e supporto a 13,41. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 13,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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