Piazza Affari: su di giri BPER Banca
(Teleborsa) - Effervescente l'istituto di credito emiliano, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,21%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di BPER Banca evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la Banca emiliana rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di BPER Banca sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,96 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 12,48. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 13,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```