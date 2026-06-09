Vail Resorts taglia la guidance, titolo in rosso

(Teleborsa) - Sotto pressione il titolo Vail Resorts che perde terreno mostrando una discesa del 4,72% dopo che l'operatore di stazioni sciistiche ha rivisto al ribasso l'obiettivo di utile netto per l'esercizio fiscale 2026 a 128-162 milioni di dollari dal range 144-190 milioni della precedente guidance.



La società ha pubblicato anche risultati del terzo trimestre 2026 più deboli del previsto, con un utile per azione di 8,81 dollari inferiore ai circa 9,09 stimati dagli analisti. I ricavi sono stati pari a 1,21 miliardi al di sotto degli 1,22 miliardi circa del consensus.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Vail Resorts rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Tecnicamente, Vail Resorts è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 133,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 126,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 140,3.









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