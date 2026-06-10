Milano 11:17
50.245 -0,03%
Nasdaq 9-giu
29.085 0,00%
Dow Jones 9-giu
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Londra 11:17
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Francoforte 11:17
24.265 -0,69%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno

La giornata del 9 giugno chiude piatta per il Franco rosso crociato contro USD, che riporta un +0,04%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,799, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,7967. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8013.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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