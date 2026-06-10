Milano 11:17
50.245 -0,03%
Nasdaq 9-giu
29.085 0,00%
Dow Jones 9-giu
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Londra 11:17
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Francoforte 11:17
24.265 -0,69%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 9/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 9/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un 0%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,6208. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,6225 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,6203.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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