Analisi Tecnica: EUR/CAD del 9/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un 0%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,6208. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,6225 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,6203.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)