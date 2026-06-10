Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 giugno
Affonda sul mercato l'indice nipponico, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,80%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nikkei 225. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 67.100,3, con il supporto più immediato individuato in area 62.968,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 61.629,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)