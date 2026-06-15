Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno

Seduta positiva per l'indice svizzero, che avanza bene e porta a casa un +1,32%.

Il quadro tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 13.837. Rischio di discesa fino a 13.450 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 14.224,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```