Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 16/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno
Appiattita la performance del FTSE Mid Cap, che porta a casa un trascurabile +0,01%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 66.096. Rischio di discesa fino a 62.679 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 69.512.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)