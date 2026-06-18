Milano 10:38
52.502 -0,18%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:38
10.417 -0,87%
Francoforte 10:39
24.901 -0,14%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,9247. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,9167. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,9141.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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