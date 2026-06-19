Milano 9:55
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Analisi Tecnica: indice DAX del 18/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Allunga timidamente il passo il principale indice di Francoforte, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,37%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25.157,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24.765,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25.548,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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