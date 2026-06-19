Analisi Tecnica: indice MDAX del 18/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno
Performance infelice per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 18 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'indice MDAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 32.986,5. Rischio di discesa fino a 32.213,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 33.759,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)