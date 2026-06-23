Milano 12:15
52.222 -1,09%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
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Londra 12:15
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Francoforte 12:14
24.869 -1,08%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un trascurabile -0,13%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,9262. Primo supporto visto a 0,9221. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,9201.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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